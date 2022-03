Messico: Lopez Obrador, su violenze a giornalisti Europarlamento mente e segue "golpisti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota, che si apre invocando lo stop "alla corruzione, alle bugie e alle ipocrisie", definisce "disdicevole" che i parlamentari europei "seguano come pecoroni la strategia reazionaria e golpista del gruppo corrotto che si oppone alla Quarta trasformazione", l’azione di governo che punta a rivoluzionare l’impalcatura dello Stato coniugando moralità della vita pubblica con la redistribuzione delle risorse in favore del “popolo”. Una strategia "appoggiata da milioni di messicani per affrontare la mostruosa diseguaglianza e la violenza ereditata dalla politica economica neoliberale che per 36 anni si è imposta nel Paese". I deputati europei, "sappiano che il Messico ha smesso di essere terra di conquista e, come poche altre volte nella storia, si stanno facendo valere i principi libertari di eguaglianza e democrazia". In Messico "non si reprime nessuno, si rispetta la libertà di espressione e il lavoro dei giornalisti. Lo Stato non viola i diritti umani come succedeva nei governi precedenti, quando voi, a proposito, mantenevano un silenzio complice". (segue) (Mec)