Messico: Lopez Obrador, su violenze a giornalisti Europarlamento mente e segue "golpisti" (3)

- Il presidente rivendica il proprio come un "Paese pacifista, che non ha optato per la violenza", favorevole al dialogo e non alla guerra: "non abbiamo inviato armi a nessun paese, in nessuna circostanza, come voi state facendo ora". Dopo aver ricordato di godere del secondo indice di gradimento tra i principali presidenti di tutto il mondo - "incidentalmente più dei governanti europei" -, "Amlo" ha invitato gli europarlamentari a "informarsi e leggere bene le risoluzioni che vengono loro presentate, prima di esprimere il loro voto. E non dimenticate che non siamo la colonia di nessuno. Il Messico è un Paese libero, indipendente e sovrano". La lettera si conclude con un invito a "crescere, lasciarsi indietro la mania interventista mascherata di buone intenzioni. Voi non siete il governo mondiale", ha detto. (segue) (Mec)