Messico: Lopez Obrador, su violenze a giornalisti Europarlamento mente e segue "golpisti" (4)

- Con 607 voti a favore, due contro e 73 astensioni, l'Europarlamento ha approvato una risoluzione per chiedere alle autorità messicane "di garantire la ritenzione e la creazione di un ambiente sicuro per i giornalisti e di difensori dei diritti umani", si legge una nota. Il Paese nordamericano "è da molto tempo il luogo più pericoloso mortifero per i giornalisti, al di fuori di una zona ufficiale di guerra". Bruxelles fa sapere di ritenere che in Messico esiste "un problema endemico" nelle indagini di questo tipo di reati, dal momento che "il 95 per cento rimane non punito". AL tempo stesso si censura la "retorica" che Lopez Obrador usa per "denigrare e intimidire i giornalisti indipendenti, i proprietari dei mezzi di comunicazione e gli attivisti". (segue) (Mec)