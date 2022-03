Messico: Lopez Obrador, su violenze a giornalisti Europarlamento mente e segue "golpisti" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle condizioni di lavoro dei giornalisti in Messico si era già consumata una polemica con il governo degli Stati Uniti. Lopez Obrador aveva detto che il segretario di stato Usa, Antony Blinken, è male informato sulla situazione della violenza in Messico. La Casa Bianca aveva espresso preoccupazione per l’alto numero di giornalisti uccisi in Messico. “Penso che sia male informato, perché altrimenti agirebbe in malafede, quello che sostiene non è vero. Certo, è molto spiacevole che ci siano omicidi di giornalisti, lo sappiamo già, ma non c'è impunità, non sono crimini di stato", ha detto il presidente messicano parlando nel corso della sua conferenza stampa mattutina. López Obrador ha quindi rilanciato l’accusa al governo degli Stati Uniti di finanziare gruppi di opposizione al governo messicano. (segue) (Mec)