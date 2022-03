Messico: Lopez Obrador, su violenze a giornalisti Europarlamento mente e segue "golpisti" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- López Obrador ha accusato gli Stati Uniti di finanziare non meglio specificati gruppi oppositori nel Paese. “Chiediamo al governo degli Stati Uniti di interrompere il finanziamento di gruppi che agiscono apertamente come oppositori, nel nostro caso, di un governo legalmente e legittimamente costituito, perché è un atto interventista, di violazione della nostra sovranità”, ha affermato il capo dello stato parlando lunedì nella sua consueta conferenza stampa giornaliera. López Obrador ha quindi assicurato di avere informazioni sul finanziamento di alcuni giornalisti, senza fornire ulteriori dettagli. Non è la prima volta che Lopez Obrador attacca gli Usa per presunti finanziamenti concessi a gruppi che "interferiscono" negli affari interni del Paese. In una nota diplomatica depositata a maggio 2021, il presidente chiedeva alla Casa Bianca di motivare i finanziamenti concessi alla associazione "Messicani contro la corruzione e l'impunità" (Mcci), sigla cui vengono ricondotte iniziative contrarie al governo del Paese latino. (Mec)