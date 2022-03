Sport: assessore Turismo Lazio, elevato numero turisti accorsi per 6 Nazioni, per noi è già un successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col torneo di rugby Sei Nazioni finalmente respiriamo una ventata d’aria fresca. Sono quasi 8mila i turisti scozzesi accorsi per il match, 35mila gli spettatori attesi allo Stadio Olimpico di Roma. Numeri impressionanti. Già durante Italia-Inghilterra disputata lo scorso febbraio abbiamo accolto 12mila turisti stranieri che si sono aggiunti alle migliaia di spettatori italiani presenti. Non capitava dal 2020 di registrare un’affluenza così alta a Roma. Il torneo Sei Nazioni ridona linfa al nostro turismo, è una spinta vitale per le nostre imprese turistiche e per l’intero indotto. I tifosi riattivano la catena turistica proiettandoci al di là del momento buio segnato dalla pandemia e ci portano a volgere lo sguardo al futuro con più speranza". Lo ha dichiarato Valentina Corrado, assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa. (segue) (Com)