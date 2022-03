Sport: assessore Turismo Lazio, elevato numero turisti accorsi per 6 Nazioni, per noi è già un successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringraziamo Fir - Federazione italiana rugby con cui siamo legati da una profonda sinergia. Grazie a un lavoro congiunto abbiamo realizzato una serie di attività promozionali, nonché favorito la partecipazione dei nostri giovani all’evento prevedendo un ingresso gratuito ai possessori della Lazio Youth Card perché anche le nuove generazioni si avvicinino allo sport e ai suoi valori e perché siano inclusi e si sentano coinvolti nelle attività del territorio. A tal proposito, sarà importante l’appuntamento di domani mattina che avrà come protagoniste oltre 100 giovanissime atlete, tra i 13 e i 17 anni, provenienti dal centro Italia e che si confronteranno allo Stadio dei Marmi. Nella settimana in cui abbiamo celebrato le donne e celebriamo lo sport, un tale evento è profondamente significativo. Lo sport unisce tutti e veicola valori educativi e positivi che incidono sulla vita; il rugby, nello specifico, trasmette valori come lealtà, rispetto dell'avversario, coraggio, fondamentali nel momento storico che stiamo vivendo. Il Lazio è una terra di sport e grandi eventi, è una destinazione turistica che dobbiamo rendere sempre più attrattiva e competitiva agli occhi di chi nel mondo ci osserva", ha concluso Corrado (Com)