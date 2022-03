Guidonia: martedì sospensione idrica in alcune zone per lavori manutenzione straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che "per consentire interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Guidonia Montecelio. Di conseguenza dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di martedì 15 marzo si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua nelle seguenti strade: Piazza Colleverde; Via Monte Bianco (da via Nomentana bis a via Nomentana); Via Monte Cervino; Via Monte Rosa; Via Monte Gran Paradiso; Via Monte Grappa; Via Monte Cervialto; Via Monte Penna; Via Monte Todi; Via dei Monti Sirini; Via Monte Vettore; Via Poggio Fiorito; Via Montenero; Via Poggio delle Rose; Via Poggio Ameno; Via Poggio Belvedere; Via Poggio Cesi". Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di martedì 15 marzo Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: Piazza Colleverde, Via Poggio Ameno, angolo Via Poggio Belvedere E Via Monte Cervialto, angolo Via Monte Penna. (Com)