Ucraina: Città metropolitana Roma avvia raccolta beni prima necessità, operativa sede via di Ribotta

- La Città metropolitana di Roma ha organizzato una raccolta beni di prima necessità per il popolo Ucraino ed ha messo a disposizione la sede operativa di via di Ribotta per la raccolta che sarà organizzata dalle Amministrazioni comunali del territorio metropolitano. I primi Comuni che hanno iniziato con il loro contributo sono stati Colleferro e Montelanico. "Confido nella sensibilità dei colleghi sindaci - ha dichiarato Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro e vice sindaco della Città metropolitana di Roma - che accoglieranno il nostro appello. Il popolo ucraino ha bisogno di noi, saremo al loro fianco anche con altre iniziative". (Com)