Camera: conflitto Russia-Ucraina, mercoledì audizione capo Protezione civile Curcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì, alle ore 16, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge, in videoconferenza, l'audizione, del capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, con particolare riferimento agli effetti del conflitto tra Federazione Russa e Ucraina. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)