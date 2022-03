Ucraina: consigliere presidenziale, Russia vuole attuare uno “scenario siriano”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina avviata dalla Russia segue lo stesso scenario della Siria. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak. “Funzionari russi, incluso il ministro della Difesa Sergej Shoigu, hanno annunciato il frettoloso arruolamento di 16 mila ex combattenti dell’Isis da usare contro i civili ucraini. Reclutare l’Isis e le rivendicazioni della propaganda russa su esperimenti con armi chimiche sono un tentativo di attuare uno ‘scenario siriano’ in Ucraina”, ha scritto Podolyak in un messaggio su Twitter. (Kiu)