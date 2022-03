Camera: martedì audizioni su fatti accaduti al Forteto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì, dalle ore 9, presso l'Aula del II piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", svolge le audizioni di Andrea Coffari, legale di vittime nel processo sul Forteto (in videoconferenza), Paolo Bambagioni, ex presidente della Commissione regionale d'inchiesta sull'individuazione e analisi delle responsabilità politiche e istituzionali relativamente alla vicenda Il Forteto, Mariapia Gaetana Savino, ex giudice presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)