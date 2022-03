© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 15 marzo, al temine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, presso l'aula del IV piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave "Moby Prince" svolge l'audizione dell'ingegner Pierpaolo Drago, già ispettore del Registro italiano navale. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)