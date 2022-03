Usa-Ucraina: Biden "aggiorna" Zelensky su azioni decise con G7 e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha commentato con l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, i continui sforzi in favore della "sicurezza, umanitaria ed economica al popolo ucraino". In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Biden ha detto di aver "aggiornato" Zelensky sule "azioni che intraprese oggi in coordinamento con il G7 e l'Unione Europea per aumentare ancora i costi che la Russia deve sopportare per il sua attacco all'Ucraina". Biden aveva in precedenza annunciato che il G7 avrebbe aumentato la pressione sui miliardari russi corrotti. Stiamo aggiungendo nuovi nomi all'elenco degli oligarchi e delle loro famiglie a cui ci rivolgiamo e stiamo aumentando il coordinamento tra i Paesi del G7 per prendere di mira e sequestrare i loro illeciti guadagni", ha detto Biden nel suo discorso pronunciato alla Casa Bianca. Il presidente ah inoltre firmato un ordine esecutivo che vieta qualsiasi investimento futuro in qualsiasi settore dell'economia russa. (Nys)