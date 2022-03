© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana che va dal 28 febbraio al 5 marzo gli studenti in presenza nelle scuole italiane sono stati il 97,5 per cento del totale. Il personale Ata in presenza è stato pari al 98 per cento. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale, a cura del dicastero dell'Istruzione, sull'andamento della pandemia da Covid-19 negli istituti scolastici. (Rin)