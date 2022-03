Italia-Cile: vice ministra Sereni partecipa a insediamento neo presidente Boric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Marina Sereni, ha preso oggi parte in Cile, in rappresentanza del Governo italiano, alla cerimonia d'insediamento ufficiale del nuovo Capo dello Stato, assistendo al passaggio di consegne tra il Presidente uscente Sebastián Piñera e il neo Presidente Gabriel Boric, presso la sede del Parlamento, a Valparaiso. Lo fa sapere la Farnesina in una nota. In un'intervista a una delle principali emittenti radiofoniche del Paese, "Radio Bibobio", Sereni ha spiegato che la sua presenza in Cile in rappresentanza dell'Italia per il 'Cambio de Mando' "è un segnale di continuità, direi di fedeltà alla grande amicizia e all'affetto che lega il popolo italiano al popolo cileno. In tanti momenti storici l'Italia ha sempre saputo mostrare concretamente la sua vicinanza al Cile. In tempi recenti, sono venuta in visita in Cile poco dopo l'avvio dell'Estallido social. In piena pandemia siamo stati l'unico Paese straniero a inviare non solo ventilatori, ma anche una missione di medici specializzati nella lotta al Covid. Il 'Cambio de Mando' è un grande momento di democrazia repubblicana e sono qui per rendere omaggio alla forza e alla resilienza delle istituzioni cilene". Nella giornata di ieri, la vice ministra ha partecipato a Santiago al saluto del Presidente uscente e ha incontrato il Gruppo parlamentare di amicizia Italia-Cile. Nei prossimi giorni, Sereni avrà diversi incontri e colloqui con esponenti del mondo politico, economico e accademico del Paese latinoamericano. (Com)