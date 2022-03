Russia: Rosatom si attende condizioni “sfavorevoli” per progetti all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia pubblica russa attiva nel settore dell'energia nucleare, Rosatom, si attende condizioni sfavorevoli per i progetti all’estero alla luce delle circostanze attuali. E’ quanto emerge da un rapporto di una sua sussidiaria, Atomenergoprom, che riunisce gli asset dell’industria nucleare civile russa. “Cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni di attuazione dei progetti di costruzione sono possibili da parte di Stati stranieri” e “potrebbero condurre alla limitazione delle capacità (o all’incapacità) a soddisfare gli obblighi contrattuali”, si legge nel rapporto. Rosatom è coinvolta in 35 progetti nucleari in varie fasi di attuazione in diversi Paesi. (Rum)