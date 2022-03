Regno Unito: regina Elisabetta non parteciperà a funzione per il giorno del Commonwealth

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta non parteciperà alla funzione per il giorno del Commonwealth all’abbazia di Westminster lunedì. Lo ha reso noto Buckingham Palace. A rappresentare la monarca sarà il principe del Galles, Carlo. “La regina proseguirà con i suoi altri impegni programmati, incluse le udienze di persona, la prossima settimana”, si legge in una dichiarazione. La funzione a Westminster vedrà la partecipazione, oltre che di Carlo, anche della duchessa di Cornovaglia, dei duchi di Cambridge e della principessa Alexandra. I duchi di Gloucester non parteciperanno, a seguito di un test positivo al Covid del duca. “Il messaggio della regina per il giorno del Commonwealth verrà distribuito nel modo consueto”, precisa la dichiarazione. (Rel)