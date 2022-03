© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è vero che con la riforma del catasto non aumenteranno le tasse. Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “È scritto nei documenti del governo e se Draghi sostiene il contrario significa che non li ha letti”, prosegue. “Mentre l'Italia è in ginocchio, loro aumentano le tasse sulla casa. A dir poco surreale”, conclude. (Rin)