Rifiuti: Bruognolo (Lega), il sequestro ad Albano è vittoria cittadini e sconfitta Pd

21 luglio 2021

- "Il sequestro operato oggi dalla guardia di finanza di Velletri della discarica di Roncigliano non può che essere considerata una buona notizia per i cittadini, la loro qualità della vita e per l'ambiente. Di certo non è una buona notizia per il Partito democratico e, più in generale per la politica di sinistra, che non è stata in grado di prendere una decisione definitiva sulla questione rifiuti ad Albano e ha, ancora una volta, lasciato la palla in mano alla magistratura. Sono contento che il sindaco di Albano si dica soddisfatto dopo il sequestro, quello che mi chiedo è come possa ancora militare in un partito, il Pd, che ha avuto tutto il tempo per intervenire politicamente in Regione, in Città Metropolitana e in Campidoglio ma ha scelto di non farlo". Lo dichiara in una nota Tony Bruognolo, segretario politico della Lega Roma sud. (Com)