Rifiuti: assessora Roma su sequestro discarica Albano, già a lavoro per cercare sbocchi alternativi

22 luglio 2021

- Il provvedimento disposto dal Tribunale di Velletri sulla discarica di Albano Laziale "non mette in discussione nè l'ordinanza del sindaco Gualtieri, nè fa riferimento a problematiche ambientali del sito, ma alla presunta mancanza di una tipologia di fideiussione". Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. "Siamo già al lavoro per trovare gli sbocchi necessari per questi giorni e per non disperdere il lavoro fatto in questi mesi. Ci auguriamo che la vicenda possa essere chiarita già nei prossimi giorni", conclude.(Com)