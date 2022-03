Carburanti: Marrocco (FI), governo tagli accise per tutelare famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo deve intervenire subito per fermare l'impennata dei prezzi dei carburanti: è necessario tagliare le accise sui carburanti che, nel nostro Paese, sono tra le più alte d'Europa. Lo afferma Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia. “Abbiamo proposto all'esecutivo una soluzione che non comporta riduzioni di gettito per la finanza pubblica e che dovrebbe portare ad una riduzione delle accise di circa 20 centesimi per litro, applicando il meccanismo previsto dalla legge Finanziaria 2008. Il governo ci ascolti: dobbiamo dare risposte e tutelare i nostri cittadini e le nostre imprese già fortemente provati da due anni di pandemia", spiega. "La benzina e il diesel hanno superato i due euro e la situazione è ormai insostenibile per le famiglie e le imprese italiane. Ormai è emergenza vera, che rischia di danneggiare seriamente il tessuto economico del Paese”, prosegue. “Da giorni i pescherecci sono fermi nei porti, perché lavorare comporterebbe solo perdite, e la prossima settimana, con lo sciopero degli autotrasportatori, ci saranno fortissimi disagi, con la mancanza di rifornimenti di beni di prima necessità e un probabile blocco del Paese”, conclude. (Rin)