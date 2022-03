Ucraina: Casa Bianca, strategia Russia è "escalation senza fine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia portata avanti dalla Russia in Ucraina è quella di una "escalation senza fine" alle spese del suo popolo e del suo esercito. Lo ha detto Andrew Bates, vice segretario della comunicazione della Casa Bianca, ai giornalisti presenti a bordo dell'Air Force One. "Abbiamo offerto (al presidente russo, Vladimir) Putin, possibili vie d'uscita e continueremo a farlo. Ma sta solo a lui decidere se prenderle o meno. Finora, tutte le volte che ha avuto l'opportunità di imboccare l'uscita ha invece deciso di andare avanti a tutta velocità. E più forza le sue truppe ad attaccare l'Ucraina, più mette in mostra la sua profonda debolezza come leader", ha detto Bates citato dalla "Cnn". "L'unica strategia di Putin" è stata quella di rilanciare a ogni svolta, "ma sta diventando sempre più chiaro che si ratta di una escalation senza fine, e il suo procedere in modo brutale, a spese della popolazione russa e del suo stesso demoralizzato esercito, si sta dimostrando un disastro per il suo Paese. (Nys)