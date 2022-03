Libia: premier designato Bashagha, “ieri evitata la guerra, determinati a entrare a Tripoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libico designato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, Fathi Bashagha, è determinato a prendere possesso della sede del governo nella capitale anche dopo il ritiro delle forze a lui fedeli dai dintorni di Tripoli. In un discorso ai libici pronunciato oggi, Bashagha ha affermato che non ci sarà alcun governo parallelo da nessuna parte in Libia. Egli ha aggiunto che il Governo di unità nazionale del premier Abdulhamid Dabaiba - oggi in Turchia al Forum della diplomazia di Antalya - sarebbe ormai privo di legittimità, accusando il primo ministro rivale di aver chiuso lo spazio aereo, di aver interrotto il traffico lungo la strada costiera tra Tripoli e la città di Misurata e di aver tentato di arrestare alcuni suoi ministri. Bashagha, ex ministro dell’Interno libico, ha riferito che un convoglio militare della città di Misurata ha percorso la strada costiera verso Tripoli con l’obiettivo di proteggere il nuovo governo. Tuttavia, secondo Bashagha, i gruppi armati fedeli a Dabaiba si sono frapposti sparando colpi di arma da fuoco contro i veicoli che mostravano - a detta del premier designato - la bandiera bianca. La forza affiliata a Bashagha ha preferito rientrare a Misurata e non ingaggiare il conflitto, un comportamento che secondo il politico libico è stato elogiato a livello locale e internazionale. (segue) (Lit)