Libia: premier designato Bashagha, “ieri evitata la guerra, determinati a entrare a Tripoli" (2)

- "Abbiamo stabilito contatti interni e internazionali su ciò che sta accadendo”, ha detto Bashagha, spiegando che Dabaiba si rifiuta di negoziare nonostante i tentativi di mediazione di alcuni Paesi. "Ci sono sforzi locali e internazionali per avviare un dialogo. Noi siamo pronti per qualsiasi dialogo. Siamo sostenitori della pace, non vogliamo la guerra", ha affermato. Il premier designato dal Parlamento ha detto che Dabaiba ha cercato di illudere la Comunità internazionale che l'intera forza militare sia sotto il suo controllo, ma quanto accaduto ieri ha rivelato che la forza nazionale non è soggetta a "queste bande che hanno depredato i soldi della Libia". Bashagha ha sottolineato che il compito più importante del governo è tenere le elezioni presidenziali e parlamentari, nonostante “ci siano parti che cercano solo elezioni parlamentari, ma questo non accadrà". Infine, il premier designato ha spiegato che il governo Dabaiba è confinato a Tripoli e non potrà mai tenere elezioni, a differenza del suo governo che - secondo lui - controlla tutte le altre città del Paese. (Lit)