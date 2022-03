Ucraina: il 4 aprile alla Scala "Stabat mater"di Rossini per la pace, proventi a sostegno dei profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpretando un auspicio unanime dei professori d’orchestra, degli artisti del coro e di tutti i lavoratori, la direzione del teatro alla Scala e il maestro Riccardo Chailly hanno organizzato per lunedì 4 aprile, quando verrà eseguito lo Stabat Mater di Rossini, il Concerto per la pace, un concerto straordinario per raccogliere fondi a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi bellici in Ucraina. Il teatro e gli artisti esprimono così la loro ferma condanna della guerra e la loro solidarietà con le vittime di una violenza cieca e insensata: tutti i musicisti e i lavoratori coinvolti partecipano a titolo gratuito e in sala non sono previsti omaggi di nessun tipo per massimizzare l’esito della raccolta fondi. Il concerto è in vendita da martedì 15 marzo alle ore 12 online su www.teatroallascala.org e presso la biglietteria del teatro alla Scala (lunedì/sabato ore 12/18), con invito ad aggiungere una donazione nel corso dell’operazione d’acquisto. I proventi di biglietteria del concerto e quelli delle donazioni effettuate nel processo d’acquisto saranno interamente devoluti al nuovo fondo #milanoaiutaucraina di Fondazione di comunità Milano Onlus, e alla Croce rossa italiana internazionale, nello sforzo di sostenere i profughi in arrivo a Milano e quelli rimasti in Ucraina e nei Paesi vicini. Il fondo #milanoaiutaucraina, istituito oggi dalla Fondazione di comunità su impulso del Comune di Milano, è finalizzato al sostegno di progetti di aiuto e accoglienza della popolazione ucraina promossi da organizzazioni pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio di riferimento della fondazione. Il fondo potrà inoltre sostenere iniziative di utilità sociale volte a mitigare le conseguenze sociali della guerra in Ucraina sul territorio milanese. (segue) (Com)