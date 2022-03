Ucraina: il 4 aprile alla Scala "Stabat mater"di Rossini per la pace, proventi a sostegno dei profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce rossa italiana ha avviato una raccolta fondi per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto e la gestione degli sfollati presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei Paesi vicini. Fondi necessari per rispondere sia ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina sia dei profughi che cercano asilo oltre confine. Per questa occasione in cui il maestro Riccardo Chailly ribadisce l’impegno per la pace già sottolineato in occasione del concerto nella stagione della filarmonica lo scorso 7 marzo, il teatro alla Scala ha raccolto insieme all’orchestra e al coro diretto da Alberto Malazzi un eccezionale quartetto di cantanti che comprende alcuni dei migliori interpreti rossiniani del nostro tempo, particolarmente apprezzati dal pubblico scaligero. I solisti saranno il soprano Rosa Feola, applaudita alla Scala tra l’altro ne La gazza ladra e nel recente Turco in Italia di Rossini oltre che nel Don Pasquale di Donizetti, tutti diretti da Riccardo Chailly, il tenore rossiniano per eccellenza Juan Diego Flórez, ascoltato per l’ultima volta alla Scala nella Serata “…a riveder le stelle” il 7 dicembre 2020, e il basso Alex Esposito, impegnato in questi giorni nelle prove di Don Giovanni che lo porterà alla sua cinquecentesima recita nei panni di Leporello, ma che alla Scala ha cantato anche in parti rossiniane nel Turco in Italia e nello stesso Stabat Mater. Il nome del mezzosoprano sarà comunicato successivamente. (Com)