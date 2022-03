Ucraina: Zelensky, Polonia ha accolto ucraini con benevolenza fraterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha accolto gli ucraini in fuga dalla guerra con una benevolenza fraterna. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che è intervenuto da remoto durante l’Assemblea nazionale, il Parlamento polacco in seduta comune. La riunione è stata convocata dal presidente della Polonia, Andrzej Duda, per il 23mo anniversario dell’adesione del Paese alla Nato, che ricorre domani. “Quando sono diventato presidente nel 2019 la Polonia e l’Ucraina avevano relazioni fredde e si percepiva che c’era una lunga strada da fare, una strada verso il calore che ho voluto percorrere in fretta perché sapevo che ucraini e polacchi sono naturalmente vicini”, ha detto Zelensky. I polacchi hanno accolto con generosità gli ucraini in fuga dal loro Paese, salvandoli “da un male che è arrivato nella nostra terra”. A provocarlo è stato “un vicino che ha portato povertà e guerra, un vicino che agisce senza Dio”, ha affermato Zelensky. (Vap)