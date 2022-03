Ue: dichiarazione Versailles, a maggio proposta su piano RePowerEu per indipendenza energetica da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è invitata a proporre per la fine di maggio il piano RePowerEu, che dovrebbe portare all'indipendenza energetica dalla Russia. È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice europeo informale di Versailles. "Negli ultimi anni l'Unione europea si è fissata obiettivi ambiziosi per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica del 2050", si legge nella dichiarazione. Tuttavia, "la situazione attuale richiede un'accurata rivalutazione su come garantire la sicurezza della nostra fornitura energetica". (Frp)