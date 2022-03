Carburanti: Pastorino (Leu), question time in commissione, intervenire su Iva e accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario un intervento del governo per frenare l'aumento del prezzo del carburante. Nelle ultime ore i rincari sono diventati preoccupanti e per questo, la prossima settimana, farò un question time in commissione Finanze alla Camera. Chiederò all'esecutivo quali saranno le azioni che si vogliono intraprendere. Una delle priorità è sterilizzare l'Iva sui rialzi dei prezzi dei listini dei prodotti petroliferi che deve essere combinata con una riduzione delle accise, alcune delle quali sono effettivamente inspiegabili". Lo dichiara in una nota il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu. "Auspico in ogni caso - aggiunge il parlamentare - una volontà da parte delle forze politiche di collaborare in maniera leale, evitando strumentalizzazioni. E d'altra parte il governo è chiamato a fornire delle risposte in tempi brevi. I rischi per l'economia sono sotto gli occhi di tutti". (Com)