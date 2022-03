Brasile: Amazzonia, numero record di segnalazioni disboscamento a febbraio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deforestazione dell’Amazzonia brasiliana è aumentata del 22 per cento nel periodo che va da agosto 2020 a luglio 2021, raggiungendo il livello già alto dal 2006. Lo rende noto l’Agenzia di ricerca spaziale del Brasile (Inpe), secondo cui sono andati persi 13.235 chilometri quadrati, un’area pari a 17 volte quella di una città come New York. Si tratta del terzo incremento annuale consecutivo. Il presidente Jair Bolsonaro ha sempre respinto le critiche rivolte al suo governo sulla gestione dell'Amazzonia. Durante una sua recente visita negli Emirati il presidente brasiliano ha dichiarato che "gli attacchi che subisce il Brasile quando si parla di Amazzonia non sono giusti", sostenendo che "il 90 per cento di quell'area è preservato, nelle stesse condizioni di quando è stata scoperta, nel 1500". (Brb)