Difesa: Egitto, Senato Usa appoggia vendita armi per 2,2 miliardi di dollari

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di dodici aerei C-130 Super Hercules all'Egitto, per un valore di 2,2 miliardi di dollari all'Egitto. La votazione, con 81 voti favorevoli e 18 contrari, ha superato il tentativo di bloccare l'accordo a causa delle preoccupazione Usa sul rispetto dei diritti umani in Egitto. Gli oppositori alla vendita hanno affermato che le aziende statunitensi non dovrebbero vendere armi a Paesi con scarsi risultati in materia di diritti umani. La vendita dei dodici velivoli militari comprende anche ricambi e assistenza tecnica, ha affermato il Pentagono. (Cae)