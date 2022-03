Ungheria: ministero Difesa, abbiamo individuato e seguito drone caduto a Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di difesa aerea delle Forze armate dell’Ungheria ha individuato e seguito il drone caduto a Zagabria, in Croazia. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Budapest. Un velivolo è stato intercettato dai radar ungheresi giovedì notte e successivamente identificato come un drone TU-141. Il dicastero ha specificato che sia le Forze armate della Russia, sia quelle dell’Ucraina hanno usato questo tipo di droni. Dopo essere entrato nello spazio aereo magiaro, il velivolo è stato seguito fino alla sua uscita dallo spazio medesimo. Il ministero della Difesa ha aggiunto che un incidente analogo è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno nel nordest del Paese. “La guerra in Ucraina rende particolarmente importante che simili incidenti siano trattati con calma e in modo ragionato”, ha dichiarato il dicastero. L’Ungheria mira a restare fuori dal conflitto “anche se questi episodi dovessero avere natura di provocazione”. (Vap)