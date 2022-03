Milano: nel municipio 7 un nuovo centro di aiuto e ascolto dedicato alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un punto di orientamento psicologico, al lavoro, ed educazione finanziaria oltre che un luogo dove vengono proposti corsi creativi ed educative rivolie a donne e bambini. È il nuovo Centro Milano Donna inaugurato oggi, in via Fleming 19, nel municipio 7. Il Centro è un luogo di ascolto cui le donne possono rivolgersi per provare a costruire risposte ai propri bisogni. "Io immagino e spero che questo possa essere uno dei luoghi dove si raccolgono istanze e si risponde a dei bisogni”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenuto all'inaugurazione insieme all'assessore comunale allo sviluppo economico, Alessia Cappello; l'assessore comunale ai servizi civici e generali, Gaia Romani e la delegata del Comune alle pari opportunità Elena Lattuada. "Avere anche delle sentinelle tipo questo centro, che possono accogliere le problematiche, istanze e richieste, può essere utile”, per la sicurezza delle donne, “ma questi centri non nascono con questo scopo, hanno scopi di indirizzo e riconoscimento dei diritti, coinvolgere persone che non hanno altre possibilità, aiutare per le lingue e la prima accoglienza", ha proseguito il sindaco, evidenziando la necessità di tutela del lavoro femminile anche nell'ottica delle risorse che verranno stanziate attraverso il Pnrr: “"Il Pnrr è una cosa buona che ci permetterà di rifare una parte della città, ma il rischio è che siano più lavori maschili e quindi di nuovo bisogna dare ancora più attenzione alla tutela del lavoro femminile e alla sua rigenerazione", ha spiegato. " (Rem)