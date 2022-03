Sanità: Grippo (Azione), su malattie rare rispettare scadenze previste, troppo tempo per pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia esiste un problema che riguarda l'attuazione delle leggi. È una questione generale, certamente, che diventa ancora più grave nel caso in cui le norme hanno come oggetto i cittadini fragili e le loro famiglie. Come per il caso del testo di riforma dei servizi alla disabilità, ancora in attesa di essere attuato, anche la legge 175 del 2021 (nota per lo più come Testo Unico Malattie Rare) è entrata in vigore il 12 dicembre 2021, ma i decreti e gli atti necessari a tradurla in pratica, cinque in tutto, cominciano già ad accumulare ritardo". Così Valentina Grippo, portavoce nazionale di Azione e responsabile Politiche sociali e Disabilità. (segue) (Com)