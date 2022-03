Sanità: Grippo (Azione), su malattie rare rispettare scadenze previste, troppo tempo per pazienti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ci troviamo alla vigilia di un'altra scadenza: entro il 12 marzo deve essere approvato il secondo Piano Nazionale per le Malattie Rare e il riordino della Rete Nazionale per le Malattie Rare, ed entro questa data deve essere siglato un accordo in Conferenza Stato Regioni per definire le modalità per assicurare un'adeguata informazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie. Non solo. Sempre entro il 12 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute e col Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, sentito l'Inps, dovrebbe emanare il decreto di Istituzione del Fondo di Solidarietà per le persone affette da malattie rare. Come segnalato dai soggetti che in questi anni hanno lavorato alla stesura del testo, e tra tutti l'Osservatorio Malattie Rare e Cittadinanza Attiva, anche questi termini potrebbe slittare, con le gravi conseguenze che avrebbero un effetto negativo sulle vite delle persone affette da questo tipo di patologie", prosegue ancora. (segue) (Com)