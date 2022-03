Sanità: Grippo (Azione), su malattie rare rispettare scadenze previste, troppo tempo per pazienti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedo quindi ai ministri Speranza, Orlando e Messa di scongiurare che questo accada, rimediando al più presto ai ritardi già accumulati e rispettando i prossimi appuntamenti. A partire da domani, 12 marzo, con l'istituzione degli organi previsti dalla legge. E dal 12 giugno, data entro la quale deve essere approvato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, un regolamento per stabilire i criteri e le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per la ricerca previsti dal Testo Unico. I cittadini fragili hanno bisogno di risposte immediate e, più di altri, non possono aspettare le incomprensibili lungaggini della burocrazia", conclude Grippo. (Com)