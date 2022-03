Regno Unito: Nfu, in vista grande calo di coltivazioni di ortaggi per aumento prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato nazionale degli agricoltori britannici (Nfu) ha avvertito di un prossimo grande calo della produzione di ortaggi a causa degli alti costi. Secondo il sindacato, i coltivatori in serra si aspettano una diminuzione del 50 per cento delle quantità prodotte a causa di un aumento "paralizzante" del costo del gas. "L'impatto si fa sentire soprattutto nei settori delle colture protette, cioè melanzane, peperoni, cetrioli", ha affermato Minette Batters, presidente della Nfu. Secondo le stime del sindacato, il numero di cetrioli che saranno coltivati annualmente potrebbe diminuire da 80 a 35 milioni, mentre la produzione di peperoni potrebbe dimezzarsi di 100 milioni. L'Nfu ha fatto sapere di aver chiesto al governo britannico di trattare la situazione con urgenza, dando la priorità alla domanda di gas. Batters ha aggiunto che questioni più ampie, come il prezzo record del grano e la potenziale riduzione delle importazioni da Russia e Ucraina a causa della guerra, alimentano l'inflazione e i problemi di approvvigionamento. (Rel)