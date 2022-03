Lavoro: Orlando, dopo guerra in Ucraina pensare ad ammortizzatori di carattere straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo rovesciare le priorità e pensare ad ammortizzatori di carattere straordinario per non disperdere capacità produttiva” a causa delle conseguenza, specie sui prezzi dell’energia, della guerra in Ucraina. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo al convegno “Una strategia per l'automotive” organizzato nell’ambito delle Agorà democratiche. Grande attenzione, secondo il ministro, deve essere data anche al tema dei salari, poiché “con la ripresa dell’inflazione e l’aumento dei prezzi dell’energia, c’è il rischio che molte famiglie vadano sotto la soglia di povertà. Per questo - ha aggiunto - è necessario un confronto con i sindacati per affrontare il tema della contrattazione e del salario minimo”. (Rin)