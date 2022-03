Carburanti: Coldiretti Lazio, sos gasolio da campi a tavole, non solo tir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro carburante "pesa dai campi alle tavole degli italiani, passando per logistica e trasporti". A lanciare l’allarme è Coldiretti Lazio e CAIaagromec, la federazione degli aeromeccanica, in riferimento alla corsa dei prezzi dell’energia, dal gasolio all’elettricità, dal gas alla benzina. "A tutto questo si aggiunge lo stop dell’autotrasporto che può calcolare danni incalcolabili alla filiera agroalimentare con l’85 per cento delle merci che viaggia su strada. A rischio i prodotti più deperibili dall’ortofrutta al latte", si legge in una nota. "Tutto questo rischia anche di alimentare una pericolosa psicosi negli acquisti sugli scaffali dei supermercati", dice il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, in merito alla protesta degli autotrasportatori per il caro gasolio. (segue) (Com)