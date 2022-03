Carburanti: Coldiretti Lazio, sos gasolio da campi a tavole, non solo tir (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento non possiamo permetterci di perdere neanche un chilo di prodotto ed è necessario che vengano garantiti i ritiri e le consegne a industrie e distribuzione commerciale per assicurare le forniture alla popolazione", aggiunge ancora Granieri in merito allo stop dell’autotrasporto. L’appello di Coldiretti è quello di intervenire sul caro gasolio "che rischia di fermare i trattori nelle campagne - conclude Granieri - aumentando la dipendenza dall’estero per l’importazione di prodotti alimentari. Dobbiamo puntare ad aumentare la produzione di cibo, recuperando lo spazio fino a oggi occupato dalle importazioni che, come dimostrano gli avvenimenti degli ultimi anni, sono sempre più esposte a tensioni internazionali e di mercato che mettono a rischio la sovranità alimentare del Paese". (Com)