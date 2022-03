Automotive: Giorgetti, stanziate risorse importanti ma ne serviranno altre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente il governo ha deciso di stanziare risorse importanti” per il settore dell’automotive ma “certamente non bastano” e dunque potrebbe essere necessario “stanziarne altre”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno “Una strategia per l'automotive” organizzato nell’ambito delle Agorà democratiche. Fra le priorità indicate dal ministro c’è anche quella di “accompagnare i processi di trasformazione dell’offerta”. (Rin)