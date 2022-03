Ucraina: Centro comunicazioni strategiche, Bielorussia potrebbe iniziare invasione stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito bielorusso potrebbe iniziare l'invasione dell'Ucraina questa sera alle 21 locali, le 20 in Italia. Lo riporta il servizio stampa del Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza delle informazioni ucraino. Secondo il Centro, dopo i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, svoltisi oggi a Mosca, ciascuno dei due leader ha svolto una telefonata. "È possibile che abbiano impartito i seguenti ordini: Putin, di effettuare provocazioni e bombardamenti da parte di aerei russi vicino al confine di Stato ucraino-bielorusso e Lukashenko, di preparare un'invasione delle forze armate bielorusse in Ucraina", ha affermato il Centro. (Kiu)