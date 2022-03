Energia: Spagna, premier Sanchez annuncia incontri con vari leader Ue per unire posizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, inizierà nei prossimi giorni una serie di incontri con diversi leader europei per unire le posizioni contro l'aumento dei prezzi dell'elettricità in vista della riunione dei capi di Stato e di governo di fine di marzo a Bruxelles. Il premier spagnolo lo ha annunciato nel corso della conferenza stampa a margine della riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'Ue in corso a Versailles, pur non indicando nello specifico i Paesi che visiterà. A questo proposito, Sanchez ha chiarito che "cercherà alleanze" in Europa per avere una proposta comune di fronte all'aumento "irrazionale" dei prezzi dell'energia. Secondo il leader spagnolo sarebbe necessario, in particolare, disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell'elettricità, proposta che vedrebbe il favore di Belgio, Italia E Grecia. "Il governo farà tutto ciò che è in suo potere per difendere l'industria e le imprese affinché non siano ostaggio del ricatto economico a cui Vladimir Putin sta sottoponendo l'Ue", ha spiegato il capo dell'esecutivo spagnolo. Fonti del governo iberico consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", hanno spiegato che Sanchez aspetterà che il dibattito si sviluppi a livello europeo, ma l'esecutivo di Madrid sarebbe pronto a "prendere le proprie decisioni" se i leader non raggiungono un accordo. (Spm)