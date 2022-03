© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’automotive è necessario l’impegno “di chi opera nel settore, a cominciare da Stellantis, che deve continuare a credere nella produzione in Italia: riportare la produzione in Italia è un imperativo”. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno “Una strategia per l'automotive” organizzato nell’ambito delle Agorà democratiche. (Rin)