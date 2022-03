Ucraina: ospita gratis profughi in casa estiva a Santa Marinella, loro inviano risparmi a resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno rinunciato all’affitto della casa al mare per concederla gratuitamente ad una giovane famiglia di Ucraina scappata dalla guerra. E’ la solidarietà che diventa atto concreto di una famiglia romana. I coniugi Tagliafierro hanno concesso gratuitamente, a due 28enni, genitori di una bimba di due anni, la propria abitazione a Santa Marinella. “L’ho fatto – dice ad Agenzia Nova Nicola Tagliafierro- sperando che anche altri proprietari di case libere, possano scegliere di dare un aiuto concreto alla causa di questa gente”. Tutto è iniziato qualche giorno fa quando l’agenzia immobiliare incaricata di affittare la casa estiva, ha segnalato a Tagliafierro l’interesse di una anziana donna ucraina, in Italia impiegata come badante, che cercava alloggio per tre mesi. Alla donna stava bene l’affitto di 400 euro mensili ma ha raccontato che la sistemazione abitativa non era per lei, ma per la nipote che era in viaggio, in auto, con il marito e la figlia. Purtroppo non potevano fornire le classiche garanzie come la busta paga. (segue) (Rer)