Ucraina: ospita gratis profughi in casa estiva a Santa Marinella, loro inviano risparmi a resistenza (2)

- “Inizialmente, quindi, ho detto di no –dice Tagliafierro-, ma la sera, davanti al telegiornale, parlando con mia moglie, abbiamo cambiato idea e fare di più. Il giorno dopo, infatti, ho chiamato l’agenzia e mi sono messo in contatto con la donna alla quale ho spiegato di voler rendere la casa in maniera del tutto gratuita per i tre mesi di cui ha bisogno”. Il giorno dopo la giovane famiglia è arrivata a Santa Marinella. “Ho accolto in casa il marito e la moglie che sono sembrati sopresi della mia scelta di rinunciare ai soldi dell’affitto. E’ gente orgogliosa e insisteva per pagare ma di fronte alla mia fermezza, ha desistito dicendo che quei soldi li avrebbe spediti in Ucraina per contribuire alla resistenza”. Ovviamente il romano ha accompagnato la giovane coppia e la loro piccola in questura per svolgere tutti gli atti burocratici e per incanalarsi sul percorso sanitario. L’appello di Tagliafierro, quindi, è rivolto agli altri proprietari di case estive. “In questo periodo dell’anno, le case di località come Santa Marinella, sono abitate per il 20 per cento. Solitamente gli alloggi restano sfitti fino a luglio e agosto, ma anche giugno. Qual è il modo più concreto per mostrare vicinanza e solidarietà a questa gente in grave difficoltà se non dare loro una casa?” si chiede Tagliafierro invitando altri a seguire il suo esempio. (Rer)