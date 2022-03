Milano: De Corato, clochard morto, Comune superficiale e impreparato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono mesi che il Comune cerca di mettere una pezza sul problema dei tanti homeless sparsi a macchia d'olio in tutta la città. La verità è che fino a oggi hanno operato nascondendo la polvere sotto il tappeto, mandandoli via dai luoghi in cui si accampavano, senza però dare loro alcuna reale alternativa. Oggi è arrivato il conto di tanta superficialità e ci ritroviamo a dover piangere uno di loro, che ha perso la vita nel sottopasso Mortirolo, dove aveva trovato rifugio”. Lo afferma l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, commentando il decesso di un clochard di 70anni trovato esanime questa mattina nei pressi di un sottopasso in zona stazione centrale. "La triste vicenda - aggiunge l'assessore – riporta ancora una volta alla ribalta il problema dei tanti senza tetto a Milano. Una questione mai risolta, esplosa negli ultimi anni. Il Comune, campione ma solo a parole nell'accoglienza, ha di fatto creato questa situazione. Gran parte di chi trova rifugio per strada, infatti, è straniera e senza permesso di soggiorno. Siamo arrivati al paradosso che nemmeno gli italiani vanno più negli spazi comunali a loro adibiti perché, come da molti di loro denunciato, sono insicuri e pericolosi addirittura più della strada”. "Fino a oggi – aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia – nonostante le tante proteste, nessuno dell'amministrazione ha mai pensato di mettere in questi dormitori guardie giurate o polizia locale. Le associazioni che li gestiscono, dal canto loro, non sono preparate e non sono ovviamente in grado di far fronte alla delinquenza che dentro la fa da padrona”. "Quanto continua a succedere nei sottopassi della stazione, sotto i portici di via Vittor Pisani e anche sotto la madonnina, in Corso Vittorio Emanuele - conclude De Corato - conferma ancora una volta la superficialità e l'impreparazione della macchina comunale nell'affrontare il problema. Alla fine della scorsa legislatura era stato presentato il nucleo della Polizia Locale emergenza sociale, che avrebbe dovuto tentare di risolvere questo problema, ma a giudicare da quanto il fenomeno sia in continuo peggioramento, mi sembra evidente che è servito a poco". (Com)