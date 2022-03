Difesa: von der Leyen, entro metà maggio mappatura su divario negli investimenti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro metà maggio la Commissione europea preparerà un documento di analisi delle lacune di investimenti in difesa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa dopo la riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea a Versailles. "Per difendere l'Europa avremo bisogno di forze e capacità diverse e di significativi investimenti aggiuntivi per la difesa. Entro metà maggio effettueremo una mappatura dei gap di investimento", ha detto. (Frp)