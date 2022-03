Ucraina: Bonaccini, a Firenze per la pace in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- "Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà domani a Firenze alla manifestazione 'Cities stand with Ukraine' per chiedere con forza il ritorno alla diplomazia e la fine immediata delle ostilità". Lo ha annunciato in una nota la Regione Emilia-Romagna che ha precisato: "L'appuntamento è fissato alle 15 in piazza Santa Croce dopo che il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in qualità di presidente di Eurocities, un associazione che raggruppa più di 200 città europee di almeno 250mila abitanti, ha lanciato la mobilitazione di sabato 12 marzo in favore delle città dell'Ucraina sconvolte dal conflitto in corso. Per domani è annunciato anche l'intervento del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che si collegherà in diretta con la manifestazione. Bonaccini sarà a Firenze anche come presidente del Cemr, il Consiglio delle città e delle Regioni d'Europa, organismo che rappresenta oltre 100mila autorità locali e regionali europee". (segue) (Ren)